« La princesse qui n'aimait pas » – BARBAQUE COMPAGNIE Haguenau, 8 février 2023

2023-02-08

Bas-Rhin EUR C’est l’histoire d’une princesse qui réussit un jour une superbe mayonnaise. Conseillers et ministres, cuisiniers et garagistes, tout le monde l’affirmait¿: il fallait la marier¿!

On fit venir les princes d’à côté et du bout du monde… aucun ne fit battre son cœur. Et puis, bon, elle n’allait pas passer sa vie à attendre le prince charmant, non¿? Entourée de sculptures marionnettiques, Caroline Guyot, seule en scène, nous offre un regard neuf sur nos contes de fées. Et nous donne à voir joyeusement une princesse qui, comme n’importe quelle jeune femme, interroge le mariage, l’amitié, l’amour et ce qu’elle va faire de sa vie… avec ou sans mari. +33 6 67 75 89 02 Haguenau

