LA PRINCESSE ET LE MAGICIEN L'AKTEON THEATRE, 8 février 2023, PARIS.

Du 04 janvier au 12 mars 2023
Merc/Sam/Dim et tous les jours pendant les vacances
A 16h
A partir de 4 ans

Venez découvrir la rencontre et l'aventure rythmée en chanson et en magie de ce duo enchanté!

C'est le concours annuel de magie ! Cette année le thème est « L'AMOUR »… Nomin participe à ce concours chaque année, et chaque année, il gagne!Mais cette fois-ci, il n'est pas très inspiré par le thème… Il faut dire que Nomin est très maladroit en amour… Il aimerait trouver celle qui fera chavirer son cœur mais il ne sait pas vraiment comment faire…

La marraine du concours est la princesse Leonor! Qui mieux qu'une princesse pour parler d'amour ? Sauf quand celle-ci ne croit pas au Prince charmant… Un homme qui arriverait sur son cheval blanc en chantant des chansons d'amour… Leonor est une princesse indépendante, travailleuse et courageuse en soif d'aventures !

Durée : 50 min
Cie Idées fixes
Mise en scène : Wilfried RICHARD
Distribution : En cours

L'AKTEON THEATRE PARIS
11, RUE DU GÉNÉRAL BLAISE
Paris

Tarif : 12.0 euros

