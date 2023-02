LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT, 30 avril 2023, AIX EN PROVENCE.

LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT. Un spectacle à la date du 2023-04-30 à 16:00 (2023-04-15 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

« La princesse qui voulait embrasser une Grenouille et vice versa » Zoé et Tom sont à l’âge où on se pose des questions. Parmi celles-ci : que se passe-t-il vraiment si on embrasse une grenouille ? Et si c’est une grenouille fille ? En princesse charmante ? Comment savoir ? La meilleure des solutions pour le savoir, n’est-elle pas d’essayer ? Non ? Si ? Alors… Essayons ! De l’influence du baiser sur la métamorphose des batraciens. Que se passe-t-il vraiment si on embrasse une grenouille ?

Votre billet est ici

THEATRE DE LA FONTAINE D’ARGENT AIX EN PROVENCE 5 rue Fontaîne d’Argent Bouches-du-Rhone

« La princesse qui voulait embrasser une Grenouille et vice versa »

Zoé et Tom sont à l’âge où on se pose des questions. Parmi celles-ci : que se passe-t-il vraiment si on embrasse une grenouille ? Et si c’est une grenouille fille ? En princesse charmante ? Comment savoir ? La meilleure des solutions pour le savoir, n’est-elle pas d’essayer ? Non ? Si ? Alors… Essayons ! De l’influence du baiser sur la métamorphose des batraciens. Que se passe-t-il vraiment si on embrasse une grenouille ?

.12.0 EUR12.0.

Votre billet est ici