La princesse de Lamballe, l’amie sacrifiée de Marie-Antoinette Auditorium du château de Versailles, 20 avril 2022, Versailles.

La princesse de Lamballe, l’amie sacrifiée de Marie-Antoinette

Auditorium du château de Versailles, le mercredi 20 avril à 15:15

**Par Emmanuel de Valicourt, Docteur en Droit, Chargé d’enseignement à l’Institut Catholique de Paris** Épouse délaissée, elle est veuve à dix-huit ans et son beau-père, le duc de Penthièvre, petit-fils de Louis XIV, la recueille. Marie-Antoinette la prend sous sa protection et en fait sa favorite. Marie-Thérèse traverse les scandales royaux avec une sincérité d’âme et, loin des calculs d’intérêts, tente de se frayer un chemin dans une belle-famille compliquée. Un savant équilibre, comme celui qu’elle doit mener avec Marie-Antoinette lorsque apparaît la comtesse Gabrielle de Polignac, qui fait tout son possible pour éliminer sa rivale. La Révolution précipite sa perte. D’abord emprisonnée avec la famille royale au lendemain du 10 août 1792, Marie-Thérèse est assassinée un mois plus tard lors des massacres de septembre. Un portrait captivant de la princesse de Lamballe et sur la violence de sa mort prématurée. **Séance de vente-dédicace à l’issue de la conférence**

Inscription obligatoire – Tarif 12€ – gratuit pour les enfants et les étudiants

Une conférence de la Société des Amis de Versailles pour découvrir le portrait captivant de la princesse de Lamballe, favorite de Marie-Antoinette.

Auditorium du château de Versailles Place d’Armes, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T15:15:00 2022-04-20T17:00:00