La Princesse de Clèves Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plestin-les-Grèves

La Princesse de Clèves Plestin-les-Grèves, 29 avril 2022, Plestin-les-Grèves. La Princesse de Clèves Porjou Bihan L’Improbable Café Culturel Plestin-les-Grèves

2022-04-29 – 2022-04-29 Porjou Bihan L’Improbable Café Culturel

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor Par la Cie Baou Acou monpetit.n@gmail.com +33 6 13 01 72 79 Par la Cie Baou Acou Porjou Bihan L’Improbable Café Culturel Plestin-les-Grèves

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plestin-les-Grèves Autres Lieu Plestin-les-Grèves Adresse Porjou Bihan L'Improbable Café Culturel Ville Plestin-les-Grèves lieuville Porjou Bihan L'Improbable Café Culturel Plestin-les-Grèves Departement Côtes d'Armor

Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plestin-les-greves/

La Princesse de Clèves Plestin-les-Grèves 2022-04-29 was last modified: by La Princesse de Clèves Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves 29 avril 2022 Côtes-d’Armor Plestin-les-Grèves

Plestin-les-Grèves Côtes d'Armor