LA PRINCESSE AU PETIT POIS LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE, 29 mai 2023, PARIS.

LA PRINCESSE AU PETIT POIS LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-05-29 à 16:30 (2023-02-08 au ). Tarif : 16.0 à 20.0 euros.

Une opérette pleine d’humour, de musique et de clown, qui prolonge de façon inattendue le célèbre conte d’Andersen. Une suite musicale, chantée et inattendue au conte d’Andersen, avec un Prince et une Princesse qui s’en vont trouver leur Bonheur dans les petits riens de la vie quotidienne. La Reine Mère est un peu rabat-joie mais qu’importe ! Le texte original de Hans Christian Handersen est très court. Un prince cherche une princesse, aucune ne lui convient. C’est fortuitement, lors d’un orage, qu’il rencontre celle qui lui ravit son coeur. Or, elle ne correspond pas aux normes de la Cour. Dès lors, la Reine mère lui fait passer l’épreuve du petit pois, coincé entre plusieurs couches de matelas. Seule une véritable princesse sera suffisamment délicate pour en être dérangée. Alors Touk-Touk Compagnie s’empare du texte, puis prolonge et étoffe l’histoire : Un prince s’ennuie ferme dans son Château. Celui-ci cherche ce qui lui manque, lui qui a déjà tout… Il part à la quête des bonheurs des petits riens : et c’est une princesse absolument anti-conformiste, révolutionnaire, antiprotocolaire, qui lui apportera des solutions ! Une version riche et revisitée de l’oeuvre d’Andersen, actualisée sous forme d’opéra, où se marient musique, texte, poésie, mise en scène, danse, chorégraphie, décors et costumes, tout en faisant la part belle aux voix.

LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE PARIS 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL Paris

