La Princesse au petit pois Marseille 5e Arrondissement, 2 février 2022, Marseille 5e Arrondissement.

La Princesse au petit pois Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement

2022-02-02 – 2022-02-02 Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

8 8 Il était une fois un royaume dont on ne sait plus le nom dans lequel vivait un roi très fatigué, une reine très occupée et un prince très déprimé… Souris Bond, une souris très coquine et maligne va tenter de remettre un peu d’ordre dans tout ça, en cherchant une princesse qui pourra apporter de la joie et de la bonne humeur !



Un spectacle enlevé, drôle, décalé avec de magnifiques et grandes marionnettes.



Adaptée par Caroline Dabusco d’après le conte d’Andersen.

Spectacle de marionnettes.

A partir de 3 ans

D’après le conte d’Andersen.

+33 4 91 25 94 34 https://www.divadlo-theatre.fr/Spectacles+Jeune+public_7.html

