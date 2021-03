GUYANCOURT Ferme de Bel Ebat Guyancourt LA PRINCESSE AU PETIT POIS Ferme de Bel Ebat GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

Avec fantaisie et humour, le célèbre conte d’Andersen joyeusement revisité. Un spectacle de danse aux résonances multiples. Dans un lointain royaume, une reine cherche une épouse digne de son fils. Une seule condition: ce doit être une princesse, une vraie. Pour la jeune prétendante, l’épreuve sera une nuit sur vingt matelas, sous lesquels se niche un petit pois… Mais que signifie être une princesse aujourd’hui ? Au souvenir de ce conte merveilleux, des milliers de questions surgissent chez la chorégraphe. Avec fantaisie et humour, elle l’adapte malicieusement pour en offrir une version décalée et ancrée dans notre époque. Un spectacle ingénieux, drôle et poétique, porté par deux interprètes irrésistibles. Pour tous les enfants, de 7 à 77 ans ! – RFI Atelier familial mené par la chorégraphe le samedi 10 avril à 10h à la Maison de quartier Auguste Renoir. En partenariat avec La Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 7,50€

Danse (dès 6 ans) Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-17T18:00:00 2021-04-17T20:00:00

