LA PRINCESSE AU PETIT POIS DANS LA TETE – La Troupe du Théâtre Le Bout THEATRE LE BOUT, 28 juin 2023, PARIS.

LA PRINCESSE AU PETIT POIS DANS LA TETE – La Troupe du Théâtre Le Bout THEATRE LE BOUT. Un spectacle à la date du 2023-06-28 à 14:00 (2023-03-08 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

« LA PRINCESSE AU PETIT POIS DANS LA TÊTE »de Martin Leloup (durée 1h)Joué par la troupe du BOUTMise en Scène : Alexandre DelimogesDécor : Alexandre Delimoges et Camille SimonA partir de 4 ans21ème année de succès non-stop pour cette pièce adorée des enfants, et une heure de fous rires pour les parents ! L’ogre prépare un grand méchoui. Il a l’intention de capturer un maximum d’enfants. Le roi, paniqué, quitte son château pour aller chercher du renfort. Ou, plutôt, pour fuir !La Princesse n’est pas très futée et le Royaume court à la catastrophe. Elle préfère manger des bonbons avec les enfants et dire des bêtises, que sauver la situation. Attention, l’aventure commence !Heureusement, le jeune dentiste du château est prêt à se transformer en véritable Chevalier pour gagner son amour. Il doit trouver la Rose bleue renfermant un diamant, anéantir l’ogre et séduire sa bien-aimée. Mais le temps est compté… À tout moment, les enfants doivent l’aider !Quiproquos et péripéties font de cette pièce un vrai divertissement. Des chansons rythment le tout. Un humour omniprésent est partagé avec le public depuis 21 ans avec le même bonheur. Plus de 1700 représentations sur Paris ! Et c’est loin d’être terminé, l’aventure continue…Jouant sur deux humours en parallèle, parents et enfants sont hilares devant cette aventure comique où peur et bons sentiments sont à l’honneur. Les parents adorent l’humour de ce spectacle, et ne s’ennuient jamais.Une structure de décor style « livre ouvert géant » (3m de large) permet des changements de décor (chambre Princesse / maison de l’ogre) en 2 secondes chrono : magique ! la Troupe du Théâtre Le Bout la Troupe du Théâtre Le Bout

THEATRE LE BOUT PARIS 6 RUE FROCHOT Paris

