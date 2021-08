Troussures Troussures - Notre-Dame de Cana Oise, Troussures La prière de guérison intérieure 1 Troussures – Notre-Dame de Cana Troussures Catégories d’évènement: Oise

Troussures

La prière de guérison intérieure 1 Troussures – Notre-Dame de Cana, 21 janvier 2022, Troussures. La prière de guérison intérieure 1

Troussures – Notre-Dame de Cana, le vendredi 21 janvier 2022 à 09:30

**La prière de guérison intérieure 1** 21/01/2022 – 09:30 > 21/01/2022 – 16:30 Un vendredi par mois : de 9h à 16h30 ( 9h louange + 9h30 1er enseignement) Devenir des disciples missionnaires équipés des dons de l’Esprit et formés à les exercer dans nos lieux de vie respectifs, dans l’obéissance à nos pasteurs. Prédicateur: Frère Sébastien Marie

Entrée libre

Devenir des disciples missionnaires équipés des dons de l’Esprit et formés à les exercer dans nos lieux de vie respectifs, dans l’obéissance à nos pasteurs. Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Troussures Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T09:30:00 2022-01-21T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Troussures Autres Lieu Troussures - Notre-Dame de Cana Adresse Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France Ville Troussures lieuville Troussures - Notre-Dame de Cana Troussures