La prévention médicale ; 3 cours par Michel Jeune, médecin cardiologue. Espace de la Vie Associative Autun, lundi 25 mars 2024.

La prévention médicale ; 3 cours par Michel Jeune, médecin cardiologue. Espace de la Vie Associative Autun Saône-et-Loire

La prévention en médecine est une notion ancienne qui s’est développée relativement récemment et surtout dans les pays industrialisés. On distingue classiquement prévention primaire chez le sujet sain, secondaire où la maladie est présente à un stade précoce, voire tertiaire.

Elle s’adresse surtout aux maladies les plus fréquentes infections, pathologie cardio-vasculaire et cancers mais pas que … J’essaierai d’être complet et laisserai de la place pour des questions, une éventuelle discussion. 1 1 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 18:30:00

fin : 2024-03-25 20:00:00

Espace de la Vie Associative 4 Rue Max Poulleau, Saint Pantaléon

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté utb71400@gmail.com

