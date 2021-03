Puteaux Gras Savoye Willis Towers Watson Puteaux La prévention des risques psychosociaux en entreprise Gras Savoye Willis Towers Watson Puteaux Catégorie d’évènement: Puteaux

### Invitation visio conférence de presse ### La prévention des risques psychosociaux en entreprise Dans un contexte pandémique difficile, la prévention des risques psychosociaux (RPS) est plus que jamais un enjeu pour les entreprises. Quelle que soit la situation dans laquelle ils se sont trouvés – télétravail, activité sur site, autorisation spéciale d’absence, arrêt maladie -, entreprises et salariés en ont éprouvé les effets psychosociaux. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) alertait d’ailleurs, dans un récent rapport,1 sur ce qu’elle appelle une « fatigue pandémique » et s’inquiète de ses effets sur la population : perte de motivation, sentiment de détresse, anxiété, insomnie voire dépression. Les conséquences des risques psychosociaux pèsent d’autant sur la santé physique et mentale des salariés et impactent le bon fonctionnement de l’entreprise (absentéisme, turnover, ambiance de travail…). **Les experts de Gras Savoye Willis Towers Watson ainsi que son invitée** **vous proposent une analyse de ce phénomène.** **• Risques psycho-sociaux et absentéisme (Liliane Spiridon Directrice de l’activité Health & Benefits)** Comment les risques psychosociaux sont encadrés dans les entreprises ? Comment prévenir les risques psychosociaux en période de crise sanitaire ? Quels salariés sont concernés ? Faut-il craindre une hausse des arrêts de travail dans la durée ? En quoi l’absentéisme est une mesure factuelle de la santé ? Pourquoi certaines populations sont-elles plus touchées que d’autres ? Quels sont les secteurs au taux d’absentéisme les plus élevés ? Quels sont les coûts de ce phénomène pour les entreprises ? Quel impact de l’absentéisme sur les contrats de prévoyance ? **• Absentéisme et Engagement des collaborateurs (Laurent Termignon, Directeur de l’activité Talent & Rewards)** Quand on parle d’engagement, la notion de bien-être est forcément présente, c’est l’une des dimensions. En quoi l’absentéisme est une mesure factuelle du désengagement des collaborateurs ? Quels sont les moyens qui permettent aux entreprises de favoriser un environnement de travail propice au bien-être et à l’engagement des salariés ? **• Le cas particulier des aidants salariés (Gwénaëlle Thual, Présidente de l’Association Française des Aidants)** Focus sur cette catégorie particulière de salariés contraints, pendant le confinement de devoir gérer des proches en situation de fragilité ou de dépendance. Quelles sont leurs attentes ? Quels sont leurs besoins aujourd’hui au sein de leur entreprise ?

