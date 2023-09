Découverte de la presque-île de la Revellata La presqu’île de la Revellata Calvi Catégories d’Évènement: Calvi

Haute-Corse Découverte de la presque-île de la Revellata La presqu’île de la Revellata Calvi, 16 septembre 2023, Calvi. Découverte de la presque-île de la Revellata Samedi 16 septembre, 10h00 La presqu’île de la Revellata Sur réservation uniquement auprès de François-Xavier MONTECATTINI. A partir de 7 ans, prévoir chaussures adaptées, eau, casquette et crème solaire. Lieu de RDV : parking de la Revellata, bordure RD 81b. Des traces d’occupation humaine datant du néolithique et des vestiges du passé agricole. Un patrimoine naturel faunistique et floristique riche : la Revellata est aussi réputée pour avoir hébergé jusque dans les années 60, un des derniers groupes de phoque moine en Corse… La presqu’île de la Revellata Calvi Calvi 20260 Haute-Corse Corse 06 09 98 76 98 https://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/257/28-revellata-2b_haute-corse.htm [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 98 76 98 »}, {« type »: « email », « value »: « francois.montecattini@isula.corsica »}] Située aux portes de Calvi, la pointe de la Revellata, promontoire rocheux qui s’avance en mer sur 2,5 km de longueur, préfigure la très belle côte sauvage qui s’étend au sud de la ville. Parking de la Revellata, situé en bordure de la RD81b. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

