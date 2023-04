Bal à Fond ! avec Bal O’Gadjo et Clume La Presqu’ile, Annonay (07)

Bal à Fond ! avec Bal O’Gadjo et Clume La Presqu’ile, Annonay (07), 5 mai 2023, . Bal à Fond ! avec Bal O’Gadjo et Clume Vendredi 5 mai, 20h00 La Presqu’ile, Annonay (07) BAL O’GADJONaviguant sur un flot enivrant de musiques de l’Est et poussé par un fort vent du Sud, Bal O’Gadjo entraîne dans la danse un public conquis par ses cadences chaleureuses. Depuis 2005, ces musicien.ne.s poursuivent leur travail de rencontres entre les musiques et chants traditionnels du monde. Épices d’Orient, fougue balkanique, malt et brumes irlandaises… Pour un vrai road trip musical ! Exceptionnellement, nous ouvrirons les portes à 20h pour venir vous initier aux danses folk, histoire de bien s’échauffer avant le bal.CLUMETrois voix à danser sur chants d’amour et de révolte. Voix de rien de tout, de femmes et d’artisanes. Souffles de terre, de chair, de fer. Se cherchent, se tournent, s’engagent, avec vos pieds, et puis nos mains.Clume est un groupe du Nord Velay qui réécrit et compose des chants en occitan et en français en s’inspirant du mouvement des mots et des danses trads. Ouverture des portes à 20h00 : initiation aux danses folk, histoire de bien s’échauffer avant le bal ! Tarifs : – Sur place : 15€ – Prévente : 12€ (réservation en ligne sur https://billetterie.smac07.com/) – Adhérent SMAC 07 et réduit : 10€ – Jeune (moins de 26 ans): 6€ source : événement Bal à Fond ! avec Bal O’Gadjo et Clume publié sur AgendaTrad La Presqu’ile, Annonay (07) 12, Rue de Fontanes La Presqu’ile, 07100 Annonay, France [{« link »: « https://billetterie.smac07.com/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/42217 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-05T20:00:00+02:00 – 2023-05-06T00:00:00+02:00

2023-05-05T20:00:00+02:00 – 2023-05-06T00:00:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu La Presqu'ile, Annonay (07) Adresse 12, Rue de Fontanes La Presqu'ile, 07100 Annonay, France Age max 110 Lieu Ville La Presqu'ile, Annonay (07)

La Presqu'ile, Annonay (07) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//