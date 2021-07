LA PRÉSENTATION DU TIMBRE DU MUSÉE MÉDARD Lunel, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lunel.

LA PRÉSENTATION DU TIMBRE DU MUSÉE MÉDARD 2021-07-03 10:00:00 – 2021-07-03 20:00:00

Lunel Hérault Lunel

Dans le cadre de l’opération « Mon timbre à moi », l’amicale philatélique et numismatique de Lunel édite des timbres collectors sur le thème de Lunel et son patrimoine.

Le nouveau timbre de 2020-2021 met à l’honneur Louis Médard, sa précieuse collection de livres anciens ainsi que le musée Médard.

Les membres de l’association assuront la présentation au public et la vente des 3 types d’éditions spécialement créées.

+33 4 67 87 83 95

