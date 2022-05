La présence de Néandertal (Rânes) Rânes Rânes Catégories d’évènement: Orne

Rânes

2022-05-13 20:30:00 – 2022-05-13 22:30:00

Rânes Orne Rânes La présence de Néandertal ( Rânes) dans la département de l’Orne. ( Salle des Fêtes )

Le point sur les recherches en pays de Rânes-Argentan Conférence de Dominique Cliquet :

Conservateur en chef du Patrimoine ( Direction régionale des Affaires culturelles de Normandie. Caen) Docteur en Ethnologie préhistorique paléolithicien ) Présentation de la publication du Pays Bas-Normand " La Préhistoire dans le Bocage ornais et ses abords"

Conservateur en chef du Patrimoine ( Direction régionale des Affaires culturelles de Normandie. Caen) Docteur en Ethnologie préhistorique paléolithicien ) Présentation de la publication du Pays Bas-Normand ” La Préhistoire dans le Bocage ornais et ses abords” Rânes

