La Première Voix au Tallud

Le tremplin La Première Voix, sixième édition du concours de chant, revient samedi 22 avril à la salle des fêtes du Tallud.

Le concours de chant organisé par les associations « AFSHM » et « SB PROD » a pour but de découvrir de nouveaux talents et d’offrir l’opportunité à des chanteurs amateurs de se rencontrer et de se produire devant un public. Les bénéfices de la soirée seront reversés à l’Association Frères, Sœurs, et Handicap Mental.

Le concours est ouvert aux chanteurs amateurs, à partir de 14 ans, sous réserve d’avoir dûment complété le formulaire de présélections en ligne.

