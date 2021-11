LA PREMIERE FOIS – cie La Neige est un Mystère Salle Cassin,, 27 novembre 2021, Lardy.

LA PREMIERE FOIS – cie La Neige est un Mystère

Salle Cassin,, le samedi 27 novembre à 20:30

[http://www.ville-lardy.fr/billetterie](http://www.ville-lardy.fr/billetterie)robable, vous présentent leur toute première conférence sur le thème d’Adam et Eve. Ensemble, ils créent le paradis tel qu’ils l’imaginent. Mais l’histoire du couple mythique les rattrape. Sous le regard du public, Ruth et Etienne se retrouvent confrontés à tout ce qu’ils sont l’un pour l’autre. Cette première fois les envahit d’émotion et la conférence dérape. Ils se perdent dans le fantasque jardin d’Eden et ne savent plus se situer entre les personnages d’Adam et Eve, leur rôle de conférencier et leur relation de couple. Sous l’apparence de la légèreté et de la loufoquerie, ils portent une interrogation sans réponse : « que faisons-nous ici et comment en sortir ? » Mystère… **La presse en parle :** “Le couple mythique de la Genèse vous fait l’implacable démonstration de la fragilité du genre humain.” – Télérama – T _De et avec : Claire Dosso et Guillaume Mitonneau. Mise en scène : Paola Rizza. Création Lumières : Marc Flichy. Crédit Photo : Céline Rochetta_ _Avec le soutien du Conseil Départemental de l’Essonne (91), Service Culturel de Saint Germain-les-Arpajon (91) et du théâtre-école Le Samovar (Bagnolet-93). Coproduction : festival Les Z’Accros d’Ma Rue (Nevers-58)._ _Accueil en résidence : Service Culturel de Morsang sur Orge (91), Le Silo (Méréville-91), Théâtre le Daki Ling (Marseille), Théâtre La Girandole Montreuil-93), Le Pressoir (Les Ulmes-49), Service Culturel de Fleury Mérogis (91)._ **INFOS ET RÉSERVATIONS :** Tout public, dès 7 ans Durée : 1h Salle Cassin 7€ Tarif plein 5€ – de 16 ans www.ville-lardy.fr/billetterie culture@ville-lardy.fr _/ Sur présentation d’un pass sanitaire valide_

7€ tarif plein, 5€ – de 16 ans / Sur présentation d’un pass sanitaire valide

Théâtre burlesque : la toute première conférence sur le thème d’Adam et Eve.

Salle Cassin, rue René Cassin 91510 Lardy Lardy Essonne



