“la première fête” du collectif 16am La supérette – Centre d’art contemporain de Malakoff, 11 septembre 2021, Malakoff.

“la première fête” du collectif 16am

La supérette – Centre d’art contemporain de Malakoff, le samedi 11 septembre à 17:30

Pour accompagner la programmation de l’été culturel initiée par la DRAC île-de-France, le centre d’art de Malakoff a imaginé avec Florian Gaité, commissaire de l’exposition collective « quelque part entre le silence et les parlers » en cours à la maison des arts et le collectif 16AM en résidence à la supérette, un temps fort « spécial été culturel 2021 » qui croise des performances et un parcours sur les deux sites du centre d’art. Avec Louisa Babari, Adel Bentounsi, Walid Bouchouchi, Fatima Chafaa, Dalila Dalléas Bouzar, Mounir Gouri, Fatima Idiri, Sabrina Idiri Chemloul, Amina Menia et Sadek Rahim. Samuel Belfond, Clément Douala, Théo Duporté, Aurélie Faure, Ava Hervier, Arnaud Idelon et Camille Trapier. ### **première partie à la maison des arts** 15h : visite de l’exposition en compagnie du commissaire florian gaité. 15h45 : performance “détails” d’adel bentounsi. 16h30 : performance “rituel pour elle” de dalila dalléas bouzar. En continu : œuvre sonore “voix publiques” de louisa babari. 17h – 17h30 : départ vers la supérette. ### **deuxième partie à la supérette** 17h30 – 20h : performances “première fête” du collectif 16am. **programme détaillé** ———————- **collectif 16am** _« Le peuple de la nuit se définit par des manières de voir qui laissent à la surprise ou à l’attitude scandaleuse le droit d’occuper la scène, étant entendu que cette scène ne devient jamais le centre à partir duquel s’organise la fête._ » Michaël Foessel, La Nuit : vivre sans témoin, Autrement, 2017 Le collectif 16am donne à voir sa première tentative de fête dans le cadre de sa résidence à la supérette de la maison des arts de Malakoff, traversé par cette question à l’origine de sa création : **Comment faire de la fête un médium artistique à part entière ? En imaginant la fête comme une fiction partagée** ? La première fête de 16am sera un récit collectif dont on devine peu à peu la dramaturgie, parasité de lectures, performances, pièces immersives et rumeurs qui parcourent l’assistance. **En espérant que la fête mette en crise les rôles et pratiques ?** Les membres de 16am se donnent pour défi d’être à la fois créateurs et seules ressources disponibles à la mise en œuvre de la soirée. Les auteurs se feront performeurs, les artistes musiciens, les critiques d’art dramaturges. **En devinant que la fête n’a pas de centre ?** La première fête de 16am se vivra comme une déambulation dans une succession de mondes, vécus en mode majeur ou mineur à mesure que l’on dévalera la nuit, faisant de la supérette un ersatz de Bassiani ou de fête foraine.

Entrée libre

L’équipe a imaginé avec Florian Gaité et le collectif 16AM un temps fort « spécial été culturel 2021» qui croise des performances et un parcours sur les deux sites du centre d’art.

La supérette – Centre d’art contemporain de Malakoff 28 boulevard de Stalingrad 92240 Malakoff Malakoff Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T17:30:00 2021-09-11T21:00:00