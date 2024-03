La première délivrance d’Orléans 14 juin 451 Collegiale Saint Aignan Orléans, jeudi 21 mars 2024.

La première délivrance d’Orléans 14 juin 451 Les débats entre historiens sur la relation des faits ne sont pas clos car les sources sont rares et contradictoires. Plusieurs suggestions inédites seront évoquées lors de cette conférence Jeudi 21 mars, 20h00 Collegiale Saint Aignan Entrée libre

Orléans Culture 45, en association avec les Amis de la Collégiale Saint Aignan, présentera à la collégiale le 21 mars à 20 heures en entrée libre, une conférence de Philippe Sevestre, conservateur en chef du patrimoine, sur la première délivrance d’Orléans en 451 dont les protagonistes ont été Saint Aignan, ardent défenseur d’Orléans, Attila le chef des Huns, le généralissime romain Aetius venu porter secours et un certain Sangiban roi des Alains cantonnés en Beauce.

Les débats entre historiens sur la relation des faits ne sont pas clos car les sources sont rares et contradictoires. Plusieurs suggestions inédites seront évoquées lors de cette conférence grâce aux outils numériques libres d’accès.

Une bibliographie et une liste de sources (sites Internet…) sera communiquée aux participants. Cette conférence sera suivie par séance d’échanges.

Collegiale Saint Aignan 4500 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

