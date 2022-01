LA PRÉMA TOTAL FESTUM Puisserguier Puisserguier Catégories d’évènement: Hérault

Puisserguier

LA PRÉMA TOTAL FESTUM Puisserguier, 14 mai 2022, Puisserguier. LA PRÉMA TOTAL FESTUM Puisserguier

2022-05-14 – 2022-05-14

Puisserguier Hérault Puisserguier La Préma 2022

Avec Goulamas’k

Les Cigales Engatsées

Las Monsenhas Perf de Pablo Quedad

Animaux totémiques

Caps Grossos Entrée libre Organisé par Patatr’Oc La Préma 2022 +33 4 67 93 74 02 La Préma 2022

Avec Goulamas’k

Les Cigales Engatsées

Las Monsenhas Perf de Pablo Quedad

Animaux totémiques

Caps Grossos Entrée libre Organisé par Patatr’Oc Puisserguier

dernière mise à jour : 2022-01-28 par OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Puisserguier Autres Lieu Puisserguier Adresse Ville Puisserguier lieuville Puisserguier Departement Hérault

Puisserguier Puisserguier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puisserguier/

LA PRÉMA TOTAL FESTUM Puisserguier 2022-05-14 was last modified: by LA PRÉMA TOTAL FESTUM Puisserguier Puisserguier 14 mai 2022 Hérault Puisserguier

Puisserguier Hérault