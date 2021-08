La Préfecture-Hôtel du Département du Val-de-Marne Préfecture du Val-de-Marne, 18 septembre 2021, Créteil.

Préfecture du Val-de-Marne, le samedi 18 septembre à 14:30

Inaugurée en 1971, la Préfecture-Hôtel du département du Val-de-Marne est l’œuvre de Daniel Badani, à qui l’on doit également le tribunal de grande instance de Créteil et le bâtiment des archives départementales. Son bâtiment élégant s’étire horizontalement pour s’intégrer dans son cadre environnemental, face au lac. Il vient d’obtenir le label “Architecture contemporaine remarquable”. La visite permettra de découvrir notamment les fresques monumentales du hall d’accueil, la salle des fêtes et le mécanisme de son sol réversible, la salle du conseil départemental, les lieux de tournage de la célèbre série Le bureau des légendes, et les jardins intérieurs. Visite guidée par les services préfectoraux et le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Val-de-Marne (CAUE 94).

Inscription nécessaire, nombre de places limité, port du masque et passe sanitaire nécessaires

Préfecture du Val-de-Marne 21-29 avenue du Général-de-Gaulle 94000 Créteil Créteil Val-de-Marne



2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00