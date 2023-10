Musique à La Prée La Prée Ségry, 12 novembre 2023, Ségry.

Ségry,Indre

Concert Mozart dans le cadre de musique à la Prée avec Pierre Fouchenneret, violon et Hortense Cartier-Bresson, piano..

Dimanche 2023-11-12 15:00:00 fin : 2023-11-12 . 10 EUR.

La Prée

Ségry 36100 Indre Centre-Val de Loire



Mozart concert as part of musique à la Prée with Pierre Fouchenneret, violin and Hortense Cartier-Bresson, piano.

Concierto Mozart en el marco de musique à la Prée con Pierre Fouchenneret, violín, y Hortense Cartier-Bresson, piano.

Mozart-Konzert im Rahmen von musique à la Prée mit Pierre Fouchenneret, Violine, und Hortense Cartier-Bresson, Klavier.

Mise à jour le 2023-10-05 par BERRY