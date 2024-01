SORTIE NATURE, LA BAIE AU FIL DES SAISONS – MARS La Prée Mizottière Sainte-Radégonde-des-Noyers, samedi 23 mars 2024.

Sainte-Radégonde-des-Noyers Vendée

Début : 2024-03-23 14:00:00

fin : 2024-03-23 16:30:00

Parce qu’il est toujours plus intéressant de découvrir la nature de l’intérieur…

Venez découvrir la Prée Mizottière, siège de la Réserve naturelle de la baie de l’Aiguillon et propriété du Conservatoire du Littoral. Ses bassins (baisses) et ceux du Petit Rocher servent de reposoir à marée haute à de nombreux limicoles, mais accueillent aussi beaucoup de canards et d’oies.

Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo

Réservation auprès de l’Office de tourisme Sud Vendée Littoral

La Prée Mizottière

Sainte-Radégonde-des-Noyers 85450 Vendée Pays de la Loire



