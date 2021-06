Longèves Famille Arnoux-Jolly Longèves, Vendée La précision du semis Famille Arnoux-Jolly Longèves Catégories d’évènement: Longèves

Vendée

La précision du semis Famille Arnoux-Jolly, 19 juin 2021-19 juin 2021, Longèves. La précision du semis

Famille Arnoux-Jolly, le samedi 19 juin à 11:00

Du matériel présentera toute la technicité utilisée pour un semis de précision.

Accès libre

Monosem, la précision augmentée Famille Arnoux-Jolly 15 rue de la tête noire 85200 Longèves Longèves Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T11:00:00 2021-06-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Longèves, Vendée Étiquettes évènement : Autres Lieu Famille Arnoux-Jolly Adresse 15 rue de la tête noire 85200 Longèves Ville Longèves lieuville Famille Arnoux-Jolly Longèves