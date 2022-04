LA PRATGESTOISE Bages Bages Catégories d’évènement: Aude

Bages Aude Bages La Randonnée VTT la Pratgestoise est de retour le dimanche 3 avril pour une 4ème édition.

Cette année, ce sont deux nouveaux parcours qui vous attendent.

1er parcours : 26 kms 550 de dénivelé

2ème parcours: 36 kms 830 de dénivelé.

Départs libres de 8 H à 9 h 30. Inscription sur place.

Restauration possible sur place. +33 6 83 50 34 82 https://www.facebook.com/lapratgestoise/ Bages

