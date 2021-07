Aime-la-Plagne Aime-la-Plagne Aime-la-Plagne, Savoie La Prajourdane – 25ème édition Aime-la-Plagne Aime-la-Plagne Catégories d’évènement: Aime-la-Plagne

Savoie

La Prajourdane – 25ème édition Aime-la-Plagne, 3 août 2021-3 août 2021, Aime-la-Plagne. La Prajourdane – 25ème édition 2021-08-03 – 2021-08-03

Aime-la-Plagne Savoie Epreuve de randonnée pédestre de 9,5km ouverte à tous, coureurs et randonneurs. Dénivelé 650m allant de 1350m à 2000m. dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Aime-la-Plagne, Savoie Autres Lieu Aime-la-Plagne Adresse Ville Aime-la-Plagne lieuville 45.53478#6.63602