Le jardin bulle … etc La prairie Saint-Aubin-lès-Elbeuf Catégories d’Évènement: Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Seine-Maritime

Le jardin bulle … etc La prairie, 22 mars 2023, Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Le jardin bulle … etc Mercredi 22 mars, 10h00 La prairie Un spectacle « le jardin bulle », dans le jardin des bulles de savon qui font POP, des bulles de chansons qui s’envolent en invitant petits et grands à découvrir les surprises dissimulées dans le jardin… Ensuite fabrication d’un canon à graines qui d’un coup de POP semera à tout vent du nectar pour les abeilles et dégustation de POP corm sur le feu La prairie rue du château Elbeuf sur seine Saint-Aubin-lès-Elbeuf 76410 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:00:00+01:00 – 2023-03-22T11:30:00+01:00

2023-03-22T10:00:00+01:00 – 2023-03-22T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Aubin-lès-Elbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu La prairie Adresse rue du château Elbeuf sur seine Ville Saint-Aubin-lès-Elbeuf Departement Seine-Maritime Lieu Ville La prairie Saint-Aubin-lès-Elbeuf

La prairie Saint-Aubin-lès-Elbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-aubin-les-elbeuf/

Le jardin bulle … etc La prairie 2023-03-22 was last modified: by Le jardin bulle … etc La prairie La prairie 22 mars 2023 La prairie Saint-Aubin-lès-Elbeuf Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Saint-Aubin-lès-Elbeuf Seine-Maritime