Découverte de la nature pour petits et grands La prairie, 21 mars 2023, Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Découverte de la nature pour petits et grands 21 – 24 mars La prairie Proposer une semaine de la petite enfance en nature, avec différents espaces pour différents bruits à découvrir (pop, tac, bling…) La prairie rue du château Elbeuf sur seine Saint-Aubin-lès-Elbeuf 76410 Seine-Maritime Normandie Pour le POP, les enfants auront un canon à graines fabriqué par eux même, et ils lanceront des graines pour semer un carré de fleurs pour aider les pollinisateurs. Le canon sera Pop à chaque lancé.

Il y aura un espace cocooning, ou les enfants pourront écouter les bruits de la nature et organiser un orchestre avec des élèments de cuisine (vieilles casseroles, cuillères…) Ils pourront faire du bruit comme bling bling, tac, tin tin…

Un autre espace de découverte pour explorer, expérimenter, manipuler le sol et les petites bêtes de la nature.

J’ai un Club nature CPN (connaître et protéger la nature) spécial pour les assistantes maternelles tous les vendredis matin, donc je vais organiser la matinée avec les professionnels, enfants et parents. Le reste du temps, les ateliers seront ouverts à tous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T09:00:00+01:00

2023-03-24T16:00:00+01:00

Lieu La prairie Adresse rue du château Elbeuf sur seine Ville Saint-Aubin-lès-Elbeuf Departement Seine-Maritime

