2023-07-01 14:30:00 – 2023-07-01 17:00:00

Aisne Accompagnez le conservateur bénévole qui va feuilleter avec vous le journal de bord de Dame nature en ce samedi 1er juillet de 14h30 à 17h à Chauny.

Jumelles au cou, on vous attends !

N’oubliez pas vos chaussures de marches fermées ! Lieu exact communiqué lors de votre inscription. Informations et inscriptions obligatoires au 03 75 30 00 21 ou accueil@coeurdepicard.com Jérôme Halatre – OT Coeur de Picard

