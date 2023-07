NGITA à Bobigny (93) La prairie du canal Bobigny, 16 juillet 2023, Bobigny.

NGITA à Bobigny (93) Dimanche 16 juillet, 16h30 La prairie du canal Entrée libre

« Dans sa voix comme dans les musiques qu’elle met en valeur, Ngita porte en elle son île natale de l’océan Indien, Madagascar. À travers son deuxième album intitulé Mangina et à la lumière de sa situation personnelle, la chanteuse devenue française d’adoption fait ressortir ce bagage culturel ancré en elle avec une intensité palpable. »

Bertrand Lavaine – RFI Musique – 05.04.2023

Ecouter l’album MANGINA sur les plateformes

https://youtu.be/PBzqUB5Dizc

dimanche 16 juillet de 14h à 20h événement Roller, Bières, Glaces et Concert à La prairie du canal.

Venez profiter d’une roller dance avec Flaneurz, d’un concert de l’artiste Ngita en partenariat avec Jardin Ouvert et également d’un stand de glaces avec Madame Fraîche.

Entrée gratuite.

Location de patin : 3€

Un concert annoncé dans l’Agenda de Madagascar-musiques.net

2023-07-16T16:30:00+02:00 – 2023-07-16T18:00:00+02:00

