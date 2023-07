Concert, Roller Dance, Bières et Glaces à La Prairie du canal La Prairie du canal Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Concert, Roller Dance, Bières et Glaces à La Prairie du canal La Prairie du canal Bobigny, 16 juillet 2023, Bobigny. Concert, Roller Dance, Bières et Glaces à La Prairie du canal Dimanche 16 juillet, 14h00 La Prairie du canal Venez profiter d’un dimanche en famille ou entre amis à La Prairie du canal, une ferme urbaine et culturelle portée par l’association La SAUGE.

Au programme de la journée : Une roller dance avec Flaneurz, un concert de Ngita, stand de glaces avec Madame Fraiche, bar, vente de plantes, jeux en exterieur… La Prairie du canal 55 rue de Paris 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.canalprairie.fr/ La Prairie du Canal, c’est la ferme urbaine de l’association La SAUGE ! Pour jardiner, prendre un verre, danser, participer à un atelier… Programmation variée en fonction de la saison ! Métro 5 arrêt Pantin-Bobigny-Raymond Queneau, puis longer le canal pendant 10 minutes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Vente de plantes

