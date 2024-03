La prairie aux mille Sérapais langue Pouligny-Saint-Pierre, samedi 15 juin 2024.

La prairie aux mille Sérapais langue Pouligny-Saint-Pierre Indre

Samedi

Dominant la vallée de Creuse du haut de ses falaises, le Bois des Roches présente un patrimoine naturel (pelouses calcicoles et grottes) et historique (abris préhistoriques datant du Paléolithique supérieur) exceptionnel qui a permis son classement en Réserve Naturelle Régionale.Familles

Un trésor est caché au coeur de la Réserve. pour le découvrir, suivons le guide et résolvons les énigmes liées à l’histoire, la faune et la flore du site. Animation famille. 44 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 14:30:00

fin : 2024-06-15 17:30:00

Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

