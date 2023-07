Les médiévales de la Prade La Prade Saint-Léon-sur-l’Isle, 19 août 2023, Saint-Léon-sur-l'Isle.

Saint-Léon-sur-l’Isle,Dordogne

– 8h30 : Accueil des cavaliers

– 9h : Rallye équestre gratuit (réservé aux propriétaires d’équidés)

– 12h30 : Repas (sur réservation)

– 14h : Behourd (sport de combat médiéval)

– 15h : Démonstration et initiation (pour les cavaliers) de tir à l’arc à cheval

– 16h30 : Jeux équestre

– 17h30 : Behourd.

2023-08-19 fin : 2023-08-19 . .

La Prade

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



– 8:30 am: Riders welcome

– 9am: Free horse rally (reserved for horse owners)

– 12:30 pm: Lunch (reservation required)

– 2pm: Behourd (medieval combat sport)

– 3pm: Horse archery demonstration and initiation (for riders)

– 4:30 pm: Equestrian games

– 5:30pm: Behourd

– 8.30 h: Bienvenida a los jinetes

– 9.00 horas: Concentración ecuestre gratuita (sólo para propietarios de caballos)

– 12.30 h: Comida (previa reserva)

– 14.00 h: Behourd (deporte de combate medieval)

– 15.00 h: Demostración e iniciación (para jinetes) al tiro con arco a caballo

– 16.30 h: Juegos ecuestres

– 17.30 h: Behourd

– 8.30 Uhr: Empfang der Reiter

– 9 Uhr: Kostenlose Reiterrallye (nur für Besitzer von Pferden)

– 12.30 Uhr: Mittagessen (Reservierung erforderlich)

– 14h: Behourd (mittelalterlicher Kampfsport)

– 15h: Vorführung und Einführung (für Reiter) in das Bogenschießen vom Pferd aus

– 16:30 Uhr: Reiterspiele

– 17.30 Uhr: Behourd

Mise à jour le 2023-06-20 par Vallée de l’Isle