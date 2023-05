Caval’Games La Prade, 18 juin 2023, Saint-Léon-sur-l'Isle.

Saint-Léon-sur-l’Isle,Dordogne

Journée jeux pour les propriétaires d’équidés.

– 9h : accueil et café.

– 9h30 : maniabilité.

– 14h : obstacle.

– 16h : jeux.

Repas possible sur réservation, tarif 8 €.

La Prade. Entrée gratuite au public. Tarifs cavaliers : 10 €/journée ou 5 €/épreuve (sur inscription)..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . .

La Prade

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Games day for equine owners.

– 9am: welcome and coffee.

– 9:30 am: handling.

– 2pm: jumping.

– 4pm: games.

Meal available on reservation, price 8?

La Prade. Free admission for the public. Rider rates: 10 ?/day or 5 ?/trial (registration required).

Jornada de juegos para propietarios de caballos.

– 9.00 horas: bienvenida y café.

– 9.30 h: manejo.

– 14.00 h: salto.

– 16:00 h: juegos.

Comida disponible previa reserva, precio 8?

La Prade. Entrada gratuita para el público. Precios para jinetes: 10€/día o 5€/carrera (inscripción obligatoria).

Spieltag für Besitzer von Pferden.

– 9 Uhr: Begrüßung und Kaffee.

– 9.30 Uhr: Manövrierfähigkeit.

– 14 Uhr: Hindernis.

– 16 Uhr: Spiele.

Mahlzeit auf Reservierung möglich, Tarif 8 ?

La Prade. Freier Eintritt für das Publikum. Preise für Reiter: 10 ?/Tag oder 5 ?/Prüfung (auf Anmeldung).

