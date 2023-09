Concert : « Voulez-vous que je vous chante ? » La Prade Pradines, 16 décembre 2023, Pradines.

Pradines,Lot

Une soirée dédiée à la chanson française, autour de quatre musiciens : Thierry Roques (accordéon), Éric Payan (piano), Philippe Panel (contrebasse) et Gérard Grimal (batterie). Plusieurs artistes interpréteront un répertoire de chansons françaises :

Christine Demichelis (chante Piaf), Manu (chante Brel), Patrick Jullian (chante Moustaki et Ferrat), Éric Coudon (chante Aznavour), Gérard Grimal (chante Pierre Perret et Gilbert Bécaud).

Pierre Perret sera le parrain de la soirée.

En partenariat avec la médiathèque et la commune de Pradines.

2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 . 10 EUR.

La Prade

Pradines 46090 Lot Occitanie



An evening dedicated to French chanson, featuring four musicians: Thierry Roques (accordion), Éric Payan (piano), Philippe Panel (double bass) and Gérard Grimal (drums). Several artists will perform a repertoire of French songs:

Christine Demichelis (sings Piaf), Manu (sings Brel), Patrick Jullian (sings Moustaki and Ferrat), Éric Coudon (sings Aznavour), Gérard Grimal (sings Pierre Perret and Gilbert Bécaud).

Pierre Perret will be the evening’s godfather.

In partnership with the mediatheque and the commune of Pradines

Una velada dedicada a la chanson francesa, con cuatro músicos: Thierry Roques (acordeón), Éric Payan (piano), Philippe Panel (contrabajo) y Gérard Grimal (batería). Varios artistas interpretarán un repertorio de canciones francesas:

Christine Demichelis (canta Piaf), Manu (canta Brel), Patrick Jullian (canta Moustaki y Ferrat), Éric Coudon (canta Aznavour), Gérard Grimal (canta Pierre Perret y Gilbert Bécaud).

Pierre Perret será el padrino de la velada.

En colaboración con la mediateca y el municipio de Pradines

Ein Abend, der dem französischen Chanson gewidmet ist, rund um vier Musiker: Thierry Roques (Akkordeon), Éric Payan (Klavier), Philippe Panel (Kontrabass) und Gérard Grimal (Schlagzeug). Mehrere Künstler werden ein Repertoire an französischen Chansons vortragen:

Christine Demichelis (singt Piaf), Manu (singt Brel), Patrick Jullian (singt Moustaki und Ferrat), Éric Coudon (singt Aznavour), Gérard Grimal (singt Pierre Perret und Gilbert Bécaud).

Pierre Perret wird der Schirmherr des Abends sein.

In Partnerschaft mit der Mediathek und der Gemeinde Pradines

Mise à jour le 2023-09-25 par OT Cahors – Vallée du Lot