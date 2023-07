Copains des bois – Séjour découverte de la nature pour les 6/11 ans – Août 2023 La Pouzaque Verdalle, 5 août 2023, Verdalle.

Copains des bois – Séjour découverte de la nature pour les 6/11 ans – Août 2023 5 – 12 août La Pouzaque 500

Copains des bois est un séjour de découverte de la nature en camping pour des enfants âgés de 6 à 11 ans. Les enfants pourront profiter pleinement de l’été, découvrir la Montagne Noire et pratiquer des activités en pleine nature. Lors de ce séjour ils pratiqueront des activités physiques tel que de la grimpe d’arbre et de la spéléologie. Ils partiront en bivouac dans la montagne pendant trois jours et deux nuits. Et ils participeront à de nombreuses activités d’éducation à l’environnement : recherche des traces et des indices des animaux sauvages, capture et observation des petites bêtes de la forêt, petite pêche à la mare, recherche de plantes sauvages comestibles, tinctoriales ou même musicales. Ce séjour leur permettra de mieux connaitre la nature de l’intérieur afin de leur donner envie de la protéger. Un séjour vacances à La Pouzaque c’est une expérience de vie collective, en harmonie avec l’environnement.

La Pouzaque 1 Lieu-dit La Pouzaque Verdalle 81110 La Pouzaque Tarn Occitanie

2023-08-05T09:00:00+02:00 – 2023-08-05T23:59:00+02:00

2023-08-12T00:00:00+02:00 – 2023-08-12T16:00:00+02:00

