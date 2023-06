Sur les chemins de la Montagne Noire La Pouzaque Verdalle, 23 juillet 2023, Verdalle.

Sur les chemins de la Montagne Noire 23 – 29 juillet La Pouzaque 500

Ça fait longtemps que l’on y pense, alors ça-y-est on se lance. Si tu as aimé nos séjours « Copains des bois », nous te proposons de continuer l’aventure avec nous et partir en vadrouille sur les chemins de la Montagne Noire. Randonner pour…être ensemble, visiter, découvrir la nature, être autonome, dormir sous la tente, en refuge, à la belle étoile ou sous terre, s’orienter, faire du VTT, de la spéléo, cuisiner, s’amuser… et passer de bonnes vacances.

La Pouzaque 1 Lieu-dit La Pouzaque Verdalle 81110 La Pouzaque Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.lapouzaque.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 63 50 32 75 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lapouzaque.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T09:00:00+02:00 – 2023-07-23T23:59:00+02:00

2023-07-29T00:00:00+02:00 – 2023-07-29T17:00:00+02:00

Sport Nature