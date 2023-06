Cirque perfectionnement La pousterle Saint-Jean-Saint-Nicolas, 20 août 2023, Saint-Jean-Saint-Nicolas.

Cirque perfectionnement 20 – 27 août La pousterle

Ecole de cirque basée à Oraison dans les Alpes de Haute Provence, nous donnons des cours, stages, interventions scolaires et autres animations cirque depuis 2011. Notre équipe d’animateurs de qualité pratique et transmet avec passion les principales disciplines du cirque : jonglerie, équilibre, clown, trapèze, tissu, hamac aérien, boule, fil, rola-bola…

Parce nous souhaitons proposer à tous les jeunes passionnés de cirque de progresser encore l’été, dans une ambiance ludique, nous organisons pour la 3e année consécutive cette colo cirque pour les 11-17ans, ouverte à tout jeune pratiquant de niveau intermédiaire ou confirmé.

Cette colo a lieu dans le centre de vacances de Pont du Fossé (05), et les activités cirque sous notre chapiteau de 5m de haut.

Un séjour pour se perfectionner au cirque, et en découvrir de nouvelles facettes comme le clown ou la cascade burlesque!

Environ 5h de cirque par jour avec du matériel varié et nombreux, y compris des aériens (trapèze, tissu, hamac aérien) et une journée sans cirque le mercredi, pour découvrir le Champsaur, ses marmottes, ses cascades… et reposer les muscles.

L’équipe d’encadrement sera composée de professeurs des écoles pratiquants le cirque (Caroline et Bastien + 1 animatrice) et les ateliers cirque seront assurés par 2 artistes-pédagogues Olivier et Mélanie (et peut-être 1 intervenant sur une journée thématique).

La vie quotidienne se déroulera dans le bâtiment du centre de vacances et les activités cirque sous notre chapiteau, monté avec les parents le 1er jour de la colo!

Les repas sont bons, le centre très accueillant et l’équipe bienveillante et pétillante!

La pousterle les foulons 05260 saint Jean saint Nicolas Saint-Jean-Saint-Nicolas 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur lolycircus@yahoo.fr 07 49 21 88 89

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-20T11:00:00+02:00 – 2023-08-20T23:59:00+02:00

2023-08-27T07:00:00+02:00 – 2023-08-27T23:30:00+02:00

