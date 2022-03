La poussière : grain de sable des hautes technologies Le Blanc Le Blanc, 3 mars 2022, Le BlancLe Blanc.

2022-03-03 18:00:00 – 2022-03-03

Le Blanc Indre

4 EUR 4 BP 208 Mairie Le Blanc L’atmosphère est composée de gaz, de vapeurs et d’aérosols. Quelques composants de cette atmosphère sont des contaminants pour nous, mais aussi pour les productions et activités de haute technologies.

Les salles ou zones à empoussièrement maîtrisé (salles blanches) ont permis la faisabilité de composants comme les microprocesseurs, l’amélioration de la productivité dans l’industrie et la diminution des maladies nosocomiales en milieu hospitalier.

Conférence sur le thème des sciences par Jean-Claude Baelde, physicien en microélectronique en retraite.

