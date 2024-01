Les vacances de février à la Pouponnière avec Yotta Iota La Pouponnière Lille, jeudi 29 février 2024.

Les vacances de février à la Pouponnière avec Yotta Iota Atelier sacoche Jeudi 29 février, 14h30 La Pouponnière A partir de 12 ans – gratuit – sur réservation – 10 personnes maximum

Confectionne une petite sacoche au design original pour y glisser ton téléphone. Initiation à la couture sur machine ainsi qu’à la pose de boutons pressions.

La Pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « email », « value »: « pouponniere@mairie-lille.fr »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière.

Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Yotta Iota