Sur la ligne de rive La Pouponnière Lille, mercredi 14 février 2024.

Sur la ligne de rive Exposition des résidences de territoire d’Aurélie Le Maître et Leïla Pereira 14 février – 27 mars La Pouponnière Gratuit – entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T14:00:00+01:00 – 2024-02-14T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T14:00:00+01:00 – 2024-03-27T18:00:00+01:00

La Pouponnière a accueilli du 3 octobre au 26 janvier 2024 les artistes Aurélie Le Maître et Leïla Pereira.

Durant 4 mois, elles ont observé les bords de la ville de Lille, l’une suivant la limite urbaine, l’autre le boulevard périphérique. La ligne devient leur parcours d’exploration, et au long de ce cheminement piéton elles dressent un portrait de lieux, d’espaces communs et d’histoires qui traversent le temps.

Les artistes ont imaginées cette restitution comme un dialogue de leurs recherches sur le territoire lillois. Aurélie Le Maître a décelée et récoltée des fragments pour nous dresser un nouveau regard sur notre paysage urbain. Leïla Pereira a quant à elle observée et écoutée l’histoire du périphérique en allant à la rencontre des habitants de ces bordures.

Les résidences ont été réalisées en partenariat avec le collège Nina Simone et le Centre Social Marcel Bertrand.

La Pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « email », « value »: « pouponniere@mairie-lille.fr »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière.

Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Aurélie Le Maître et Leïla Pereira