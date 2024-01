Résidence de territoire de Caterina Dondi – la Pouponnière La Pouponnière Lille, lundi 5 février 2024.

Résidence de territoire de Caterina Dondi – la Pouponnière Résidence de territoire de l’artiste italienne Caterina Dondi du 5 février au 29 mars 5 février – 29 mars La Pouponnière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-05T09:00:00+01:00 – 2024-02-05T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T09:00:00+01:00 – 2024-03-29T18:00:00+01:00

Dans le cadre du Nouveau Grand Tour, la Pouponnière accueille et accompagne en résidence de recherche l’artiste italienne Caterina Dondi.

Caterina Dondi, s’imprègnent des lieux dans lesquels elle intervient en révélant la part d’invisible de ces environnements comme si quelque chose manquait. Elle construit des éléments qui s’imbriquent dans ces espaces vides afin de créer des œuvres sculpturales, sans impacter le paysage qui l’entoure. Elle va porter son regard sur la Pouponnière et enclencher sa démarche de rencontre avec les artisans et les habitants.

Le Nouveau Grand Tour, imaginé et conçu par l’Institut Français d’Italie (IFI) / Ambassade de France en Italie, est un projet de résidences adressé aux jeunes talents européens de moins de trente ans et déployé sur l’ensemble du territoire italien, à travers un réseau d’institutions partenaires.

Venez à la rencontre de l’artiste au sein de son atelier afin d’échanger autour de son projet de résidence le jeudi 7 mars entre 18h et 21h.

La Pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « email », « value »: « pouponniere@mairie-lille.fr »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière.

Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Caterina Dondi