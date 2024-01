Les Ateliers de la Pouponnière La Pouponnière Lille, lundi 5 février 2024.

Début : 2024-02-05T09:00:00+01:00 – 2024-02-05T18:00:00+01:00

Fin : 2024-04-04T09:00:00+02:00 – 2024-04-04T22:00:00+02:00

A partir du 5 février 2024, la Pouponnière entre dans une nouvelle phase de développement, en proposant 7 nouveaux ateliers d’artistes. Au total, 12 artistes, vont bénéficier de nouveaux espaces de travail et de partage de leurs créations.

Cette communauté créative sera amenée à participer aux ouvertures de la Pouponnière et organiseront respectivement un temps fort afin de créer du lien entre leurs pratiques et les publics.

La Pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s'inscrit la Pouponnière.

Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

