Atelier tampons – Crée ton papier cadeau La Pouponnière Lille, 20 décembre 2023, Lille.

Pour accompagner l’ouverture du jardin, Fabien Swyngedauw a été en résidence à la Pouponnière pour glaner plein d’objets et de traces du passé du site. Près de 80 objets ont été récoltés, un inventaire d’objets variables qui a été peint sur la palissade du jardin. Arbre, végétaux, jouets, décors, autant d’éléments graphiques que l’artiste a réinterprétés.

Avec l’ensemble de ces motifs qui ont été réalisés sur tampons par l’artiste Fabien Swyngedaw venez réaliser vos papiers cadeau maison.

A partir de 4 ans – sans réservation – en continu de 14h à 18h

Les mineurs doivent être impérativement accompagnés d’un adulte.

Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s'inscrit la Pouponnière.

Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T18:00:00+01:00

Fabien Swyngedauw