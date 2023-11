Atelier peinture – Abstraction du paysage La Pouponnière Lille, 13 décembre 2023, Lille.

Atelier peinture – Abstraction du paysage Mercredi 13 décembre, 15h00 La Pouponnière Gratuit

Venez créer sur la base de photographies un paysage abstrait et coloré. Feutre, craie grasse, peinture, ces outils permettront de gommer les détails pour simplifier un paysage, une maison, un élément urbain de votre choix. Cette méthode a été mise en place par l’artiste Chimène Berthe qui a été accueillie en résidence à la Pouponnière.

A partir de 6 ans – sur réservation en écrivant à pouponniere@mairie-lille.fr – 8 personnes maximum – en continu

Les mineurs doivent être impérativement accompagnés d’un adulte.

La Pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « email », « value »: « pouponniere@mairie-lille.fr »}] [{« link »: « mailto:pouponniere@mairie-lille.fr »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière.

Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T15:00:00+01:00 – 2023-12-13T17:00:00+01:00

2023-12-13T15:00:00+01:00 – 2023-12-13T17:00:00+01:00

Chimène Berthe