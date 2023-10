Atelier « Matière sonore » avec Leïla Pereira La Pouponnière Lille, 29 novembre 2023, Lille.

Atelier « Matière sonore » avec Leïla Pereira Mercredi 29 novembre, 14h00 La Pouponnière Gratuit – sur inscription – en continu

Le temps d’une après-midi, venez alimenter le propos de la résidence de l’artiste avec vos récits et vos expériences du territoire métropolitain lillois et de ses transports en communs. Ces échanges enregistrés au micro lui permettront de créer des matières sonores afin d’illustrer son travail de recherche sur notre environnement urbain et ses usages.

A partir de 12 ans – sur réservation – 20 personnes maximum – en continu

Les mineurs doivent être impérativement accompagnés d’un adulte.

La Pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « email », « value »: « pouponniere@mairie-lille.fr »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière.

Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T14:00:00+01:00 – 2023-11-29T18:00:00+01:00

Leïla Pereira