Les rencontres informelles de la Pouponnière La Pouponnière Lille, 20 octobre 2023, Lille.

Les rencontres informelles de la Pouponnière Vendredi 20 octobre, 18h00 La Pouponnière Entrée libre

La Pouponnière vous invite à rencontrer les artistes Leïla Pereira et Aurélie Le Maître en cours de création dans le cadre de leurs résidences de territoire, un moment privilégié de discussions et d’échanges avec les artistes autour d’une auberge espagnole.

La Pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « email », « value »: « pouponniere@mairie-lille.fr »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière.

Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T18:00:00+02:00 – 2023-10-20T21:00:00+02:00

2023-10-20T18:00:00+02:00 – 2023-10-20T21:00:00+02:00