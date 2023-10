Atelier « Exploration des frontières » avec Aurélie Le Maître La Pouponnière Lille, 18 octobre 2023, Lille.

Atelier « Exploration des frontières » avec Aurélie Le Maître Mercredi 18 octobre, 14h00 La Pouponnière Gratuit – sur inscription – 15 personnes maximum

L’artiste vous invite à explorer la ville de Lille depuis ses 4 points cardinaux, du Nord au Sud, d’Est en Ouest pour expérimenter à pieds les frontières lilloises. A travers quatre quartiers lillois, venez décortiquer ces paysages et fouiller leurs mémoires. Ces observations auront pour but de recueillir et réunir des éléments topographiques qui illustreront les recherches de territoire d’Aurélie Le Maître.

A partir de 12 ans – sur réservation – 15 personnes maximum

Les mineurs doivent être impérativement accompagnés d’un adulte

La Pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « email », « value »: « pouponniere@mairie-lille.fr »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière.

Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

2023-10-18T14:00:00+02:00 – 2023-10-18T16:30:00+02:00

