Résidence de territoire, la Pouponnière – Aurélie Le Maître 4 octobre 2023 – 26 janvier 2024 La Pouponnière Entrée libre

En plaçant la Pouponnière au centre de sa recherche, l’artiste va parcourir les frontières de Lille.

A la manière d’une archéologue, l’artiste relève failles, stigmates et ruptures qui sont autant de témoins de la mutation de notre espace urbain.

La Pouponnière, située à la frontière de Wazemmes et de Moulins, deux quartiers annexés par la ville, est le point de départ de sa réflexion sur une situation géographique. Ce contexte invite Aurélie Le Maître à dresser un portrait de lieux, d’espaces communs et d’histoires qui traversent le temps.

Vous pouvez découvrir les espaces de résidence les mercredis de 14h à 18h.

La Pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « link », « value »: « https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere?fbclid=IwAR3vCNmTYs9_7A8I4DQXfqEitKdhybByX2lakx90qzQ_QmtzgUxOjh-8ab8 »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière.

Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T18:00:00+02:00

2024-01-26T14:00:00+01:00 – 2024-01-26T18:00:00+01:00

